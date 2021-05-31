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Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Mayıs Pazartesi canlı izle - 31.05.2021

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Giriş: 31.05.2021 10:25
Güncelleme:31.05.2021 10:35
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 31 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 40 gündür kayıptı! Neden öldürdü nasıl sakladı? 3. bir kadın! Kıskançlık tartışması mı? Yayından sonra gelen itiraf! Fatma Öz cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Boşandığı eşi ile kayboldu, günlerdir izlerine ulaşılamadı! Tüyler ürperten cinayetler! Suç makinesi ağabey ve kardeş! Kız kardeşlerini Kızılırmak'a mı attılar? İnanılmaz olaylar! Çok çarpıcı iddialar! Mehmet Turan ile Firdevs Öztürk'ün kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

31 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 40 gündür kayıptı! Neden öldürdü nasıl sakladı? 3. bir kadın! Kıskançlık tartışması mı? Yayından sonra gelen itiraf! Fatma Öz cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Boşandığı eşi ile kayboldu, günlerdir izlerine ulaşılamadı! Tüyler ürperten cinayetler! Suç makinesi ağabey ve kardeş! Kız kardeşlerini Kızılırmak'a mı attılar? İnanılmaz olaylar! Çok çarpıcı iddialar! Mehmet Turan ile Firdevs Öztürk'ün kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE

31 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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