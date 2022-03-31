Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Mart Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Mart 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 31 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; inandırdılar, vicdanına dokundular! Giden 867 bin lira, ortak acı! Canını ve canından parçasını geri isteyen Leyla Coş’un hikayesi! Edirne’de katledile dört kişilik aile! Kim, ne istedi? Güner ailesiyle ilgili sıcak gelişmeler! 2017 yılından beri haber alınamayan Celal Seyit’in şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Mart 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

31 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; inandırdılar, vicdanına dokundular! Giden 867 bin lira, ortak acı! Canını ve canından parçasını geri isteyen Leyla Coş'un hikayesi! Edirne'de katledile dört kişilik aile! Kim, ne istedi? Güner ailesiyle ilgili sıcak gelişmeler! 2017 yılından beri haber alınamayan Celal Seyit'in şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

31 Mart Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.