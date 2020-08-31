CANLI İZLE: Müge Anlı 31 Ağustos Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Ağustos 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 31 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; annesini korumaya çalıştı, gördüğü şiddet sonu oldu! Müge Anlı’da çözülen Şiar Kılıç cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler! Selçuk Memiş’in 25 yıllık hikayesi ve göz yaşartan kavuşması... 32 gündür kayıp olan Miraç’a ne oldu? Nasıl kayboldu? Miraç’ın kaybıyla ilgili son dakika gelişmesi! 16 yaşındaki lise öğrencisi, şüphelenilen bir uzak akraba! Mehmet Efe Alan’ın kuşkulu kaybı ve son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Ağustos 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

31 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; annesini korumaya çalıştı, gördüğü şiddet sonu oldu! Müge Anlı'da çözülen Şiar Kılıç cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler! Selçuk Memiş'in 25 yıllık hikayesi ve göz yaşartan kavuşması... 32 gündür kayıp olan Miraç'a ne oldu? Nasıl kayboldu? Miraç'ın kaybıyla ilgili son dakika gelişmesi! 16 yaşındaki lise öğrencisi, şüphelenilen bir uzak akraba! Mehmet Efe Alan'ın kuşkulu kaybı ve son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 31 AĞUSTOS CANLI YAYIN

31 Ağustos Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

