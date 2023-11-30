Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Kasım Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Kasım 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Denizli’de kadın cinayeti! Sol yanının ihaneti, iki kadının kıskançlık ve ihanet dolu rekabeti! Kim darbetti? Kim öldürdü? Suçlamalar, iddialar, yanıt arayan sorular... Hatice Çaltı’yı darbettiği iddia edilen isim canlı yayında! 12 gündür gözyaşlarıyla kızını arıyordu, Müge Anlı dakikalar içinde buldu! Annesinden kaçtı, sevdiği adamın annesinin yanında ortaya çıktı! 22 yaşındaki Jülide annesi geri dönecek mi? İnternette ilan verdi, 83 yaşında evlendi! 3. Bahar mı? Mutluluğun sırrı evlilik cüzdanı mı yoksa dolu cüzdan mı? İhtiyar delikanlı ve internet aşkı evlilik sözleşmesi imzalayacak mı? 2 genç kız, kahreden ölüm, bir bildiği var mı? Bildiği varsa anlatacak mı? Darp, şantaj ve cinayet iddiaları! Nevrigül Alan’ın şüpheli ölümü ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Kasım 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Denizli'de kadın cinayeti! Sol yanının ihaneti, iki kadının kıskançlık ve ihanet dolu rekabeti! Kim darbetti? Kim öldürdü? Suçlamalar, iddialar, yanıt arayan sorular... Hatice Çaltı'yı darbettiği iddia edilen isim canlı yayında! 12 gündür gözyaşlarıyla kızını arıyordu, Müge Anlı dakikalar içinde buldu! Annesinden kaçtı, sevdiği adamın annesinin yanında ortaya çıktı! 22 yaşındaki Jülide annesi geri dönecek mi? İnternette ilan verdi, 83 yaşında evlendi! 3. Bahar mı? Mutluluğun sırrı evlilik cüzdanı mı yoksa dolu cüzdan mı? İhtiyar delikanlı ve internet aşkı evlilik sözleşmesi imzalayacak mı? 2 genç kız, kahreden ölüm, bir bildiği var mı? Bildiği varsa anlatacak mı? Darp, şantaj ve cinayet iddiaları! Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümü ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

30 Kasım Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.