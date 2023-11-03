Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Kasım Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Kasım 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; yaşadığı şehirden Bursa’ya gitti, bir daha geri dönmedi! Ailesinin sevgilisi bildiği arkadaşı, son görüştüğü kişi, iddialar ve kuşku noktaları! 31 yaşındaki aşçı Yusuf Kavuk’un şüpheli kaybı! Şüpheli bir ölüm, tehlikeli bağların ortasında bir kız kardeş... Nazmiye Tutaner evine döndü, neler oldu, ne yaptı? İnadından vazgeçecek mi? Endişeli annesi ile yüzleşti, iddialar ve karşılıklı suçlamalar, beklenen yüzleşme... Duydukları karar değiştirtti! Volkan Kuytul’un üvey eşim dediği sevgilisi Melike Erol canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Kasım 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; yaşadığı şehirden Bursa'ya gitti, bir daha geri dönmedi! Ailesinin sevgilisi bildiği arkadaşı, son görüştüğü kişi, iddialar ve kuşku noktaları! 31 yaşındaki aşçı Yusuf Kavuk'un şüpheli kaybı! Şüpheli bir ölüm, tehlikeli bağların ortasında bir kız kardeş... Nazmiye Tutaner evine döndü, neler oldu, ne yaptı? İnadından vazgeçecek mi? Endişeli annesi ile yüzleşti, iddialar ve karşılıklı suçlamalar, beklenen yüzleşme... Duydukları karar değiştirtti! Volkan Kuytul'un üvey eşim dediği sevgilisi Melike Erol canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Kasım Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.