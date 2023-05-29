Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Mayıs 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; anne, baba, 2 çocuk, eski sevgili... 5 kişilik cinayet zinciriyle ilgili sıcak gelişme! Almanya’dan İzmir’e geldi, 2 gün sonra ortadan kayboldu! Endişeli teyze, korku dolu bekleyiş... 30 yaşındaki Aysu Eralp’in kaybı! 11 aydır ulaşılamayan 28 yaşındaki genç, şüphelenilen 4 arkadaş, bıçaklı kavga! İsa Çınar’ın kaybındaki sorular ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Mayıs 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; anne, baba, 2 çocuk, eski sevgili... 5 kişilik cinayet zinciriyle ilgili sıcak gelişme! Almanya'dan İzmir'e geldi, 2 gün sonra ortadan kayboldu! Endişeli teyze, korku dolu bekleyiş... 30 yaşındaki Aysu Eralp'in kaybı! 11 aydır ulaşılamayan 28 yaşındaki genç, şüphelenilen 4 arkadaş, bıçaklı kavga! İsa Çınar'ın kaybındaki sorular ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

29 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.