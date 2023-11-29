Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Kasım Çarşamba tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Kasım 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; hayatından endişe ettikleri babalarının peşlerine düştüler! 20 yıllık husumet, darp ve alıkoyma iddiaları... Ayhan Eroğlu’nun kaybında sıcak gelişme! Denizli’de kadın cinayeti! Sol yanının ihaneti, iki kadının kıskançlık ve ihanet dolu rekabeti! Kim darbetti? Kim öldürdü? Hatice Çaltı’yı darbettiği iddia edilen isim canlı yayında! 2 genç kız, kahreden ölüm... Bir bildiği var mı? Bildiği varsa anlatacak mı? Darp, şantaj ve cinayet iddiaları, düşmeyen tansiyon... Nevrigül Alan’ın şüpheli ölümü! 12 gündür gözyaşlarıyla kızını arıyordu, Müge Anlı dakikalar içinde buldu! Annesinden kaçtı, sevdiği adamın annesinin yanından çıktı! 22 yaşındaki Jülide ailesine geri dönecek mi? 83 yaşında bir adam, onu arayan oğlu ve torunu, iddialar, suçlamalar... Abdurrahman Hatipoğlu ile ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Kasım 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; hayatından endişe ettikleri babalarının peşlerine düştüler! 20 yıllık husumet, darp ve alıkoyma iddiaları... Ayhan Eroğlu'nun kaybında sıcak gelişme! Denizli'de kadın cinayeti! Sol yanının ihaneti, iki kadının kıskançlık ve ihanet dolu rekabeti! Kim darbetti? Kim öldürdü? Hatice Çaltı'yı darbettiği iddia edilen isim canlı yayında! 2 genç kız, kahreden ölüm... Bir bildiği var mı? Bildiği varsa anlatacak mı? Darp, şantaj ve cinayet iddiaları, düşmeyen tansiyon... Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümü! 12 gündür gözyaşlarıyla kızını arıyordu, Müge Anlı dakikalar içinde buldu! Annesinden kaçtı, sevdiği adamın annesinin yanından çıktı! 22 yaşındaki Jülide ailesine geri dönecek mi? 83 yaşında bir adam, onu arayan oğlu ve torunu, iddialar, suçlamalar... Abdurrahman Hatipoğlu ile ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

29 Kasım Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.