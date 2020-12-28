Müge Anlı 28 Aralık Pazartesi tek parça izle

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Aralık Pazartesi tek parça izle - 28.12.2020

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Giriş: 28.12.2020 10:21
Güncelleme:28.12.2020 16:57
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 32 gün sonra başlayan aramalar havadan görüntüler, her yer didik didik arandı! Hamdi Kılıç’ı arama çalışmalarından sıcak görüntüler! Define için çıktı, bir daha dönmedi... 59 yaşındaki Ertan Gün’ün şüpheli kaybı! Aynı kadın tarafından kandırılan mağdurlar el ele verdi, adliye önünde birleşti! Evlilik vaadiyle kandırılan damat adaylarının hukuk mücadelesi ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 32 gün sonra başlayan aramalar havadan görüntüler, her yer didik didik arandı! Hamdi Kılıç'ı arama çalışmalarından sıcak görüntüler! Define için çıktı, bir daha dönmedi... 59 yaşındaki Ertan Gün'ün şüpheli kaybı! Aynı kadın tarafından kandırılan mağdurlar el ele verdi, adliye önünde birleşti! Evlilik vaadiyle kandırılan damat adaylarının hukuk mücadelesi ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 28 ARALIK PAZARTESİ TEK PARÇA İZLE

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