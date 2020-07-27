CANLI İZLE: Müge Anlı 27 Temmuz Pazartesi

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Temmuz Pazartesi canlı yayın izle - 27.07.2020

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Giriş: 27.07.2020 10:23
Güncelleme:27.07.2020 10:31
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Temmuz 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Temmuz Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; cinayet, ihmal, kaza, akılalmaz suçlamalar... 9 yaşındaki Şiar nasıl öldü? 7 ay önce kaybolan tekne boyacısı, köpeğin bulduğu bir kafatası! O kafatası kime ait? Kayıp Mehmet Ali Koran’la ilgili gelişmeler! 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili görgü tanıkları, akrabalar ve komşular neler anlattılar? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Temmuz 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Temmuz Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; cinayet, ihmal, kaza, akılalmaz suçlamalar... 9 yaşındaki Şiar nasıl öldü? 7 ay önce kaybolan tekne boyacısı, köpeğin bulduğu bir kafatası! O kafatası kime ait? Kayıp Mehmet Ali Koran'la ilgili gelişmeler! 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili görgü tanıkları, akrabalar ve komşular neler anlattılar? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 27 TEMMUZ PAZARTESİ CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

27 Temmuz Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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