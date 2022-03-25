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Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Mart Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 25.03.2022 10:15
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Mart 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; günlerce konuşulan Büyükşen çifti cinayeti, yanlış ev iddiası, tutuklu iki sevgili, kuşkular ve şüpheliler, soru işareti bırakan noktalar! Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler! Canlı yayında ortaya çıkan cinayet, eş zamanlı operasyonlar! Torununa gözaltı, katil zanlısı arkadaşları, hareketli saatler! Dursun Zehir cinayetindeki çarpıcı gelişmeler! 11’nci sınıf öğrencisi genç kız erkek arkadaşıyla ortadan kayboldu, geriye endişe kaldı! 17 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Mart 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; günlerce konuşulan Büyükşen çifti cinayeti, yanlış ev iddiası, tutuklu iki sevgili, kuşkular ve şüpheliler, soru işareti bırakan noktalar! Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler! Canlı yayında ortaya çıkan cinayet, eş zamanlı operasyonlar! Torununa gözaltı, katil zanlısı arkadaşları, hareketli saatler! Dursun Zehir cinayetindeki çarpıcı gelişmeler! 11'nci sınıf öğrencisi genç kız erkek arkadaşıyla ortadan kayboldu, geriye endişe kaldı! 17 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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25 Mart Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 25 Mart Cuma
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