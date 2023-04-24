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Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Nisan Pazartesi canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Nisan Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
24 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; oğlunu direğe bağlayan baba, babasını hırpalayan evlat, kuşku uyandıran açıklamalar, cinayet şüphesi! Ali Atasever'in kaybındaki sorular! Sevgilisini ardından bıraktı, kuzuları kuşları alıp sırra kadem bastı! Kalp kıran bilgiler, geçmişten hatıra isim takıntısı! Dolandırıcı dediği sevgilisini arayan Doğan Daşkın'ın iddiaları ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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