Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Haziran 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Sinop’taki yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? İnanılmaz dolandırıcılık yöntemi! Tarladan çıkan tarihi küp! Manisalı inşaat işçisi parasını nasıl kaptırdı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Haziran 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Sinop'taki yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? İnanılmaz dolandırıcılık yöntemi! Tarladan çıkan tarihi küp! Manisalı inşaat işçisi parasını nasıl kaptırdı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Haziran Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.