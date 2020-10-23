CANLI İZLE: Müge Anlı 23 Ekim Cuma

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Ekim Cuma canlı yayın izle - 23.10.2020

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Giriş: 23.10.2020 10:07
Güncelleme:23.10.2020 10:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Ekim 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; 2.5 yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan’ın şüpheli kaybı! 1 çocuk annesi Filiz Akyüz’ün evindeki patlama nasıl yaşandı? 24 yaşındaki Filiz Akyüz’ün ölümündeki soru işaretleri... İstanbul Esenyurt’ta kayıplara karışan ve günlerdir her yerde arananan Emrah Kasa ile ilgili sıcak gelişme! Saliha Çalışkan’ın kaybında şüpheli olan Tuncay sessizliğini bozdu! Konuşmaktan neden kaçtı? Neler söyledi, kimi suçladı? 1 yıl boyunca ailesi haber alamadı, dakikalar içinde bulundu! Aile sürpriz üstüne sürpriz yaşadı... 25 yaşındaki Esra Bilek ve birliktelik yaşadığı Mustafa Altın canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Ekim 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; 2.5 yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan'ın şüpheli kaybı! 1 çocuk annesi Filiz Akyüz'ün evindeki patlama nasıl yaşandı? 24 yaşındaki Filiz Akyüz'ün ölümündeki soru işaretleri... İstanbul Esenyurt'ta kayıplara karışan ve günlerdir her yerde arananan Emrah Kasa ile ilgili sıcak gelişme! Saliha Çalışkan'ın kaybında şüpheli olan Tuncay sessizliğini bozdu! Konuşmaktan neden kaçtı? Neler söyledi, kimi suçladı? 1 yıl boyunca ailesi haber alamadı, dakikalar içinde bulundu! Aile sürpriz üstüne sürpriz yaşadı... 25 yaşındaki Esra Bilek ve birliktelik yaşadığı Mustafa Altın canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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23 Ekim Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Müge Anlı 23 Ekim Cuma
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