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Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Şubat Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 22.02.2023 10:21
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Şubat 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; genç yaşta görme yetisini yitirdi, şifa aradı, bela buldu! Genç Merve’nin dramı! Kızının ameliyat parasıyla kaçtı, karısını utandırdı, evladını çaresiz bıraktı! Sözünü tutacak mı? Doğan Şafak Köse eşiyle yüzleşecek mi? İntihar süsü verilen cinayet! Kuzenleri ve arkadaşlarıyla buluştu, müzik çalan aracının yanında ölü bulundu! Ara bozan söylentiler, arkadaşa yönelik söylentiler! Burhan Karakuş’u kim neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Şubat 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; genç yaşta görme yetisini yitirdi, şifa aradı, bela buldu! Genç Merve'nin dramı! Kızının ameliyat parasıyla kaçtı, karısını utandırdı, evladını çaresiz bıraktı! Sözünü tutacak mı? Doğan Şafak Köse eşiyle yüzleşecek mi? İntihar süsü verilen cinayet! Kuzenleri ve arkadaşlarıyla buluştu, müzik çalan aracının yanında ölü bulundu! Ara bozan söylentiler, arkadaşa yönelik söylentiler! Burhan Karakuş'u kim neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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22 Şubat Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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