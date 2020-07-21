Müge Anlı 21 Temmuz Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Temmuz 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Temmuz Salı günü canlı yayınlanan programda; vahşi bir cinayete kurban giden anne oğul! Katil zanlısı neler söyledi? İşlediği cinayeti nasıl itiraf etti? Kars’ta öldürülen Figen Karadağ ve oğlu Mert’le ilgili sıcak gelişme! Güvendiler tüm birikimlerini emanet ettiler! Takılar, altınlar, milyonlarca lira... 39 yaşındaki Kenan Toprak nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Temmuz 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Temmuz Salı günü canlı yayınlanan programda; vahşi bir cinayete kurban giden anne oğul! Katil zanlısı neler söyledi? İşlediği cinayeti nasıl itiraf etti? Kars'ta öldürülen Figen Karadağ ve oğlu Mert'le ilgili sıcak gelişme! Güvendiler tüm birikimlerini emanet ettiler! Takılar, altınlar, milyonlarca lira... 39 yaşındaki Kenan Toprak nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Temmuz Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.