Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Kasım Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Kasım 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; gasbedildi, darbedildi, Bolu’da telefon sinyali kesildi! Tavuk çiftliği ve manidar söz, dolandırıcılık ve cinayet şüphesi, 6 yıldır ulaşılamayan Nazmiye Yaldız öldürüldü mü? Ayrıldığı eşi ile sevdiği kadını aramaya geldi, hayal gözlü hayal mi oldu? 45 günde 27 kilo verdiren kadın geri dönecek mi? Denizli’de tüyler ürperten cinayet, bir bedende kıyılan 3 can, iddiaların odağındaki koca, kuşkuya düşüren darp, doğmamış bebeklere ve annelerine kim neden kıydı? Hatice Çaltı cinayeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Kasım 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; gasbedildi, darbedildi, Bolu'da telefon sinyali kesildi! Tavuk çiftliği ve manidar söz, dolandırıcılık ve cinayet şüphesi, 6 yıldır ulaşılamayan Nazmiye Yaldız öldürüldü mü? Ayrıldığı eşi ile sevdiği kadını aramaya geldi, hayal gözlü hayal mi oldu? 45 günde 27 kilo verdiren kadın geri dönecek mi? Denizli'de tüyler ürperten cinayet, bir bedende kıyılan 3 can, iddiaların odağındaki koca, kuşkuya düşüren darp, doğmamış bebeklere ve annelerine kim neden kıydı? Hatice Çaltı cinayeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

20 Kasım Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.