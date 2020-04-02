Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Nisan 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 10 yıl boyunca gizlenen cinayetin nedeni arazi tartışması mı define anlaşmazlığı mı? Kızı Ayşegül Kaçak akrabalarından şüphelendi! Kardeşler birbirini suçladı! 61 yaşındaki Hatice Özkaçak’ın katili kim? Evlatlık verilen kardeşini aramaya gelen Cevat Adak kardeşine kavuşabilecek mi? Tuğba Deligöz’ün kardeşlerine olan kırgınlığı sona erecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Nisan 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 10 yıl boyunca gizlenen cinayetin nedeni arazi tartışması mı define anlaşmazlığı mı? Kızı Ayşegül Kaçak akrabalarından şüphelendi! Kardeşler birbirini suçladı! 61 yaşındaki Hatice Özkaçak'ın katili kim? Evlatlık verilen kardeşini aramaya gelen Cevat Adak kardeşine kavuşabilecek mi? Tuğba Deligöz'ün kardeşlerine olan kırgınlığı sona erecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 2 NİSAN PERŞEMBE CANLI YAYIN

2 Nisan Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

