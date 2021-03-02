CANLI İZLE: Müge Anlı 2 Mart Salı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Mart Salı canlı yayın izle - 02.03.2021

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Giriş: 02.03.2021 10:13
Güncelleme:02.03.2021 10:22
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Mart 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Mervenur Polat’ın şüpheli kaybıyla ilgili gelişmeler! 39 yıl önce evlatlık verildi, ilik nakli için biyolojik ailesini arıyor! Erman Akalp’in film gibi yaşam öyküsü! 3 aydır kayıp olan 66 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Çeri’ye ne oldu? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Mart 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Mervenur Polat'ın şüpheli kaybıyla ilgili gelişmeler! 39 yıl önce evlatlık verildi, ilik nakli için biyolojik ailesini arıyor! Erman Akalp'in film gibi yaşam öyküsü! 3 aydır kayıp olan 66 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Çeri'ye ne oldu? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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2 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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