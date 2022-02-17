Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Şubat Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; çalıştığı atölyeye gideceğini söyledi, bir daha geri dönmedi! 4 yıldır yaşadığına dair bir ize rastlanmadı! Babasının işaret ettiği isimler kim? 30 yaşındaki Ayhan Güleb’in şüpheli kaybı! Hayal kırıklığıyla dolu zincirleme aşk tamlaması! Son sosyal medya aşkına sosyal medyada veda! 2 çocuk babası Osman Küçük’ü kim, neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; çalıştığı atölyeye gideceğini söyledi, bir daha geri dönmedi! 4 yıldır yaşadığına dair bir ize rastlanmadı! Babasının işaret ettiği isimler kim? 30 yaşındaki Ayhan Güleb'in şüpheli kaybı! Hayal kırıklığıyla dolu zincirleme aşk tamlaması! Son sosyal medya aşkına sosyal medyada veda! 2 çocuk babası Osman Küçük'ü kim, neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Şubat Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.