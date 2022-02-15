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Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Şubat Salı canlı yayın izle

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Giriş: 15.02.2022 10:34
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Şubat 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; sonu hüsranla biten tek taraflı bir aşk, kaptırılan yüz binlerce lira... İkinci kez inandı, aynı yerden kırılıp kandırıldı! Türkücü sevgilisinden yüzü gülmeyen Safiye Çallı ve iddiaları! İzmir’de cinayet! Öldürüldü, suç aleti yanı başında bulundu! Sırra kadem basan arkadaş, mirastan kalan para... Osman Küçük’ü kim, neden öldürdü? Evlenmek için baba evinden, evlenince de koca evinden kaçtı! Birbirlerini suçlayan kayınvalide ve damat... Aşkla kurulan yuva neden dağıldı? İstediği eşi mi? Eşyaları mı? Nilüfer Karadoğan’la ilgili gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Şubat 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; sonu hüsranla biten tek taraflı bir aşk, kaptırılan yüz binlerce lira... İkinci kez inandı, aynı yerden kırılıp kandırıldı! Türkücü sevgilisinden yüzü gülmeyen Safiye Çallı ve iddiaları! İzmir'de cinayet! Öldürüldü, suç aleti yanı başında bulundu! Sırra kadem basan arkadaş, mirastan kalan para... Osman Küçük'ü kim, neden öldürdü? Evlenmek için baba evinden, evlenince de koca evinden kaçtı! Birbirlerini suçlayan kayınvalide ve damat... Aşkla kurulan yuva neden dağıldı? İstediği eşi mi? Eşyaları mı? Nilüfer Karadoğan'la ilgili gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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15 Şubat Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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