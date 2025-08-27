27 Ağustos 2025, Çarşamba
Rusya'dan Doğu cephesinde kritik hamle! Moskova stratejik nokta Dnipropetrovsk’a sızdı: Savaşın seyri değişiyor mu?
Ukrayna savaşında dengeleri değiştirecek kritik gelişme yaşandı. Rus ordusu, Ukrayna'nın ağır sanayi merkezlerinden biri olan Dnipropetrovsk bölgesine girdiğini ve bazı köyleri kontrol altına aldığını duyurdu. Kiev ise Moskova'nın açıklamalarını kısmen doğrularken, çatışmaların halen sürdüğünü belirtti.
Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:05