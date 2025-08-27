Rusya’dan Doğu cephesinde kritik hamle! Moskova stratejik nokta Dnipropetrovsk’a sızdı: Savaşın seyri değişiyor mu?

27 Ağustos 2025, Çarşamba

Ukrayna savaşında dengeleri değiştirecek kritik gelişme yaşandı. Rus ordusu, Ukrayna'nın ağır sanayi merkezlerinden biri olan Dnipropetrovsk bölgesine girdiğini ve bazı köyleri kontrol altına aldığını duyurdu. Kiev ise Moskova'nın açıklamalarını kısmen doğrularken, çatışmaların halen sürdüğünü belirtti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:05
Rusya, Ukrayna'nın ağır sanayi merkezi Dnipropetrovsk'a adım attı. İki köyü ele geçirdiği iddia edilen Moskova, stratejik bölgede tutunmaya çalışırken Kiev, çatışmaların hâlâ sürdüğünü belirtiyor.

Ukrayna Dnipro Operasyonel Stratejik Grup Sözcüsü Viktor Trehubov, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu, Dnipropetrovsk bölgesine yönelik bu ölçekteki ilk saldırı" ifadelerini kullandı.

Trehubov, Rus birliklerinin bölgeye sızmaya çalıştığını, ancak Ukrayna ordusunun mevzilerini korumak için direndiğini söyledi.

Savaş alanını takip eden açık kaynak araştırma grubu DeepState ise Rus birliklerinin Zaporizke ve Novoheorhiivka köylerini işgal ettiğini doğruladı. Moskova Savunma Bakanlığı da bu köylerin alındığını açıklamıştı.

Ancak Ukrayna Genelkurmayı, "Zaporizke hâlâ kontrolümüzde, Novoheorhiivka çevresinde ise şiddetli çatışmalar sürüyor" diyerek iddiaları reddetti.

Dnipropetrovsk'un stratejik önemi

Savaştan önce 3 milyondan fazla nüfusa sahip olan Dnipropetrovsk, Ukrayna'nın ikinci en büyük ağır sanayi merkezi konumunda. Donetsk ve Luhansk'tan sonra ülkenin üretim kalbinin attığı bölge olarak biliniyor.

Moskova bugüne kadar Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak ettiğini ilan etmişti. Dnipropetrovsk bu listeye dahil edilmese de, Rusya'nın buraya yönelik hamlesi savaşın seyrini değiştirecek yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Kiev'de moral kaybı endişesi

Rusya'nın bölgeye girmesi, Ukrayna'da moral kaybına yol açabilir. Zira ABD öncülüğünde yürütülen diplomatik barış girişimleri de ivme kaybetmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme ve sonrasında Kiev'e yaptığı ziyaret beklendiği gibi sonuç vermedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Barış zirvesi için gündem hazır değil" diyerek yakın vadede bir anlaşma olasılığını dışladı. Kremlin'in taleplerinin başında Donetsk'in tamamının kontrol altına alınması geliyor.

"Medya zaferi mi, gerçek ilerleme mi?"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz ay Rusya'nın Dnipropetrovsk'a yönelik saldırılarını küçümsemiş ve bunu "medya zaferi arayışı" olarak nitelendirmişti. Ancak son gelişmeler, Moskova'nın bölgedeki varlığını kalıcı hale getirmeye çalıştığını ortaya koyuyor.

Ukrayna'yı Doğu'dan Batı'ya ikiye ayırabilir

Bölgedeki bazı askeri uzmanlara göre, Dnipropetrovsk'ta kalıcı bir Rus ilerleyişi, Ukrayna'yı doğudan batıya ikiye ayırabilecek bir stratejik sonuç doğurabilir.

Çatışmalar büyüyor, belirsizlik artıyor

Şu an için kesinleşmiş tablo belirsiz olsa da, hem Kiev'in hem de Moskova'nın açıklamaları, Dnipropetrovsk'un artık savaşın en sıcak cephesi haline geldiğini gösteriyor.

Ukrayna birlikleri mevzilerini korumak için mücadele ediyor, ancak Rusya'nın son haftalarda Donetsk'te kazandığı küçük ama istikrarlı ilerlemeler, Kremlin'in savaşın gidişatını lehine çevirmeye çalıştığını ortaya koyuyor.

Dnipropetrovsk'un kaderi, önümüzdeki günlerde Ukrayna savaşının seyrini belirleyecek en kritik unsurlardan biri haline gelmiş durumda.