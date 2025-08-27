Rusya’dan Doğu cephesinde kritik hamle! Moskova stratejik nokta Dnipropetrovsk’a sızdı: Savaşın seyri değişiyor mu?

"Medya zaferi mi, gerçek ilerleme mi?"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz ay Rusya'nın Dnipropetrovsk'a yönelik saldırılarını küçümsemiş ve bunu "medya zaferi arayışı" olarak nitelendirmişti. Ancak son gelişmeler, Moskova'nın bölgedeki varlığını kalıcı hale getirmeye çalıştığını ortaya koyuyor.

Ukrayna'yı Doğu'dan Batı'ya ikiye ayırabilir

Bölgedeki bazı askeri uzmanlara göre, Dnipropetrovsk'ta kalıcı bir Rus ilerleyişi, Ukrayna'yı doğudan batıya ikiye ayırabilecek bir stratejik sonuç doğurabilir.