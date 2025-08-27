Viral Galeri Viral Liste Yenidoğan Çetesi davasında Adli Tıp Raporu kan dondurdu! 10 bebeği göz göre göre öldürmüşler | İşte o bebekler ve ölüm nedenleri…

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi soruşturması devam ediyor. Skandal davada Adli Tıp Raporu ise sarsıcı detayları gözler önüne serdi. Bu kapsamda dava dosyasında giren 10 bebeğin ölümünde, hatalı tedavi ve beslenme yetersizliği olduğu tespit edildi. İşte o bebekler ve ölüm nedenleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:29
İstanbul'da SGK'dan para almak için yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden ve göz göre göre ölümlerine yol açan Yenidoğan Çetesi'ye ağır darbe indirildi.

582 YIL 9'AR AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ
Bebeklerin ölümüne neden olan ve haksız kazanç sağlayan 19'u tutuklu 57 sanık hakkında 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

ÇOK SAYIDA BEBEK YANLIŞ TEDAVİ NEDENİYLE KALICI HASTALIĞA YAKALANDI

Soruşturmada ortaya çıkan her detay, çetenin ihmalini ve vicdansızlığını gözler önüne serdi. Buna göre örgüt üyelerinin çalıştıkları özel hastanelere yönlendirilmesini sağlayarak, bebek hastaların bu hastanelerdeki yetersiz ve yanlış tedavi yöntemleri yüzünden kasıtlı olarak öldürdüğü iddia edildi. Çok sayıda bebeğin ise yanlış tedavi nedeniyle kalıcı hastalığa yakalandığı belirtildi.

ADLİ TIP RAPORU İHMAL ZİNCİRİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Eylül ayının ilk haftasında 6. Duruşmanın yapılması beklenirken ortaya çıkan Adli Tıp raporu kan donduran ihmali gözler önüne serdi. Öyle ki raporda çete üyelerinin bebekleri tedavi etmedikleri, bebeklerin yaşama şansını elinden aldığı gözlendi. Açıklanan Adli Tıp raporuna göre dosyaya giren 10 bebeğin yanlış tedavi ve beslenme yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği belgelendi.

DURUŞMADA NE SÖYLEYECEKLERİ MERAK KONUSU OLDU

Bakırköy Adliyesi'ndeki Yenidoğan Çetesi soruşturması dosyasında yerini alan dosyanın davanın seyrini değiştirmesi beklenirken gözler suçlamaları kabul etmeyen doktor ve hemşirelerin haftaya yapılacak duruşmada ne söyleyecekleri merak konusu oldu.

İŞTE O BEBEKLER VE ÖLÜM NEDENLERİ…
Sabah'ta yer alan habere göre, Yenidoğan Çetesi'nin anlaşmalı olduğu hastanelerde yaşamını yitiren 10 bebeğin ölüm nedeni Adli Tıp raporuna girdi. İşte o bebekler ve ölüm nedenleri…

BEBEK SÜLEYMANOĞLU

Ölüm Sebebi: Hatalı tıbbi müdahale

Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı, ölümüyle hatalı müdahale arasında illiyet bağı var.

BEBEK HELVACI

Ölüm Sebebi: Erken doğuma bağlı solunum yetmezliği

Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı.

