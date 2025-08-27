Yenidoğan Çetesi davasında Adli Tıp Raporu kan dondurdu! 10 bebeği göz göre göre öldürmüşler | İşte o bebekler ve ölüm nedenleri…

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi soruşturması devam ediyor. Skandal davada Adli Tıp Raporu ise sarsıcı detayları gözler önüne serdi. Bu kapsamda dava dosyasında giren 10 bebeğin ölümünde, hatalı tedavi ve beslenme yetersizliği olduğu tespit edildi. İşte o bebekler ve ölüm nedenleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi