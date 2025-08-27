Ağustos ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ne yönde? TÜİK TEFE TÜFE...

Temmuz Enflasyonu Kaç Açıklandı?

TÜFE'deki değişim temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.