Ağustos ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ne yönde? TÜİK TEFE TÜFE...
Her ay olduğu gibi, 2025 Ağustos ayının sonunda da enflasyon gündemin odağına oturdu. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar, "Enflasyon ne zaman açıklanacak?" ve "Ağustos enflasyon beklentisi ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla enflasyon beklentilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2025 12:52