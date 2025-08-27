Viral Galeri Viral Liste Ağustos ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ne yönde? TÜİK TEFE TÜFE...

Her ay olduğu gibi, 2025 Ağustos ayının sonunda da enflasyon gündemin odağına oturdu. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar, "Enflasyon ne zaman açıklanacak?" ve "Ağustos enflasyon beklentisi ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla enflasyon beklentilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2025 12:52
Enflasyon haberleri her ay ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar için kritik önem taşıyor. TÜİK, Temmuz 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,06 artarken, yıllık bazda yüzde 33,52 seviyesine geriledi. Peki 2025 Ağustos enflasyonu ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde?

AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, 2025 Ağustos ayı enflasyon verilerini 3 Eylül Çarşamba günü saat 10:00'da açıklayacak. Açıklama ile birlikte kira zam oranları da netleşmiş olacak.

2025 AĞUSTOS ENFLASYON BEKLENTİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enflasyon beklentilerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı:

🔴Reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 37,7, hanehalkının beklentisi ise yüzde 54,1 seviyesinde.

🔴Piyasa katılımcılarının ortalama beklentisi yüzde 22,8 olarak açıklandı.

Bakan Şimşek, "Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Temmuz Enflasyonu Kaç Açıklandı?

TÜFE'deki değişim temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95 artış, ulaştırmada yüzde 26,57 artış ve konutta yüzde 62,01 artış olarak gerçekleşti.

