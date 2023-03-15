Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Mart Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Mart 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; paylaşılamayan bir adam, akılalmaz iddialar, karşılıklı suçlamalar... Çözüm yolu mu aradı, kaçış yolu mu seçti? 4 çocuklu kadın İlhan İletmiş’i kaçırdı mı? Öldürüldü, intihar süsü verildi! Cinayet gecesi neler yaşandı? Burhan Karakuş’un katili kim? 78 yaşında kayıp bir kadın, korkulu rüya, çatı sapkını! Komşularının neden tehdit etti? Döndü Boztepe’nin kaybında cinayet şüphesi! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Mart 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; paylaşılamayan bir adam, akılalmaz iddialar, karşılıklı suçlamalar... Çözüm yolu mu aradı, kaçış yolu mu seçti? 4 çocuklu kadın İlhan İletmiş'i kaçırdı mı? Öldürüldü, intihar süsü verildi! Cinayet gecesi neler yaşandı? Burhan Karakuş'un katili kim? 78 yaşında kayıp bir kadın, korkulu rüya, çatı sapkını! Komşularının neden tehdit etti? Döndü Boztepe'nin kaybında cinayet şüphesi! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Mart Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.