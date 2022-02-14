Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Şubat Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; inandı, güvendi tüm parasından, yuvasından ve hayallerinden oldu... Verdiği zararın bir kısmını canlı yayında karşılayan türkücü sevgili... Safiye Çallı Sevgililer Günü’nde Müge Anlı’nın kapısını neden yeniden çaldı? Kırmızı ışıkta çifte cinayet! Araca kurşun yağdırdılar, iki genç kadının hayatını ellerinden aldılar! Tüyler ürperten detaylar, şüphe uyandıran tehdit iddiası! 22 yaşındaki Tuğçe Semiz ve 26 yaşındaki Emine Çöp’ün katili kim? 18 aydır ulaşılamayan genç bir anne, inandırıcılıktan uzak yolculuk, hayrete düşüren açıklamalar... 24 yaşındaki Sevil Kutlu’nun şüpheli kaybında çelişkiler yumağı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; inandı, güvendi tüm parasından, yuvasından ve hayallerinden oldu... Verdiği zararın bir kısmını canlı yayında karşılayan türkücü sevgili... Safiye Çallı Sevgililer Günü'nde Müge Anlı'nın kapısını neden yeniden çaldı? Kırmızı ışıkta çifte cinayet! Araca kurşun yağdırdılar, iki genç kadının hayatını ellerinden aldılar! Tüyler ürperten detaylar, şüphe uyandıran tehdit iddiası! 22 yaşındaki Tuğçe Semiz ve 26 yaşındaki Emine Çöp'ün katili kim? 18 aydır ulaşılamayan genç bir anne, inandırıcılıktan uzak yolculuk, hayrete düşüren açıklamalar... 24 yaşındaki Sevil Kutlu'nun şüpheli kaybında çelişkiler yumağı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

14 Şubat Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.