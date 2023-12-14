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Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Aralık Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 14.12.2023 10:21
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Aralık 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; sadakat beklerken ihanet gördüler, şüphelerle dolu olaylar, 3 kadın 3 hıyanet 2 ölüm... Darp ve cinayet iddiaları, ihbar niteliğinde ifadeler, yakalama kararı ve gözaltı... Sıdıka Çelik’in ölümünde yeni gelişmeler! Evlatlık verilen ikiz kardeşler, onları arayan anneleri, dinmeyen gözyaşı, her geçen gün artan hasret! Nuriye Yakdemir’in 15 yıllık özlemi! Film gibi dedirten olay... 15 yıl evvel annesi tarafından terk edildi, tam kavuştum derken yeniden yitirdi! Endişelendiren sözler... Hülya Çalışkan’ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Aralık 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; sadakat beklerken ihanet gördüler, şüphelerle dolu olaylar, 3 kadın 3 hıyanet 2 ölüm... Darp ve cinayet iddiaları, ihbar niteliğinde ifadeler, yakalama kararı ve gözaltı... Sıdıka Çelik'in ölümünde yeni gelişmeler! Evlatlık verilen ikiz kardeşler, onları arayan anneleri, dinmeyen gözyaşı, her geçen gün artan hasret! Nuriye Yakdemir'in 15 yıllık özlemi! Film gibi dedirten olay... 15 yıl evvel annesi tarafından terk edildi, tam kavuştum derken yeniden yitirdi! Endişelendiren sözler... Hülya Çalışkan'ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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14 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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