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Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Eylül Salı canlı yayın izle

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Giriş: 12.09.2023 10:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Eylül 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; Sinop’ta şüpheli kayıp! Dört çocuklu bir anne, şüphelerin odağındaki isimler, iddialar, tanıklar, takıntılar, kuşku uyandıran davranışlar! 39 yaşındaki Keziban Eryılmaz öldürüldü mü? Düğününe 3 ay kala sırra kadem bastı, dikkat çeken hareketlilik! O gece neler yaşandı? Taksiden inip nereye gitti? 28 yaşındaki Ramazan Altın’ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Eylül 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; Sinop'ta şüpheli kayıp! Dört çocuklu bir anne, şüphelerin odağındaki isimler, iddialar, tanıklar, takıntılar, kuşku uyandıran davranışlar! 39 yaşındaki Keziban Eryılmaz öldürüldü mü? Düğününe 3 ay kala sırra kadem bastı, dikkat çeken hareketlilik! O gece neler yaşandı? Taksiden inip nereye gitti? 28 yaşındaki Ramazan Altın'ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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12 Eylül Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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