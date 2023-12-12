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Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Aralık Salı canlı yayın izle

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Giriş: 12.12.2023 10:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Aralık 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; soru işaretleriyle dolu bir ölüm, karmaşık ihanet ağı, olayların göbeğindeki isimler, şüpheler ve çelişkileri, cinayeti onaylayan gözler... Gelinim öldürüldü diyen kayınvalide nerede? Sıdıka Çelik’in acı sonu ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Aralık 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; soru işaretleriyle dolu bir ölüm, karmaşık ihanet ağı, olayların göbeğindeki isimler, şüpheler ve çelişkileri, cinayeti onaylayan gözler... Gelinim öldürüldü diyen kayınvalide nerede? Sıdıka Çelik'in acı sonu ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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12 Aralık Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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