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Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Ocak Perşembe canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Ocak 2024 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
11 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; yeni yıla girerken kayboldu, annesini hüzne boğdu! Endişe içinde geçen günler, Müge Anlı'da gelen müjdeli haber! Selma Çiftçi kızı Buse Nur'a kavuşabilecek mi? Mehmet Ali Özdemir'in şüpheli kaybı, karşılıklı suçlamalar, kuşku uyandıran olaylar, tanıklar, çarpıcı detaylar... 41 yaşındaki 3 çocuk babası öldürüldü mü? Yeşilçam filmleri gibi bir hayat hikayesi, ortaya çıkan gerçekler, kurulamayan hayaller... Aslı Bilim'in baba özlemi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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11 Ocak Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.