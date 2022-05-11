Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Mayıs Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Mayıs 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; küçük baklavacının kaybı! 10 günlük bekleyiş, endişeli aile bireyleri, korkutan mesaj, kaçırıldığı şüphesi! 14 yaşındaki kayıp çocuğumuzla ilgili sıcak gelişme! İstanbul’da şüpheli kayıp! Eski kayınvalidesi ve kayınpederine gözaltı, evin bahçesinde arama çalışması, 150 bin liralık borç iddiası! Uğur Kahraman’ın kaybında hareketli saatler! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Mayıs 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; küçük baklavacının kaybı! 10 günlük bekleyiş, endişeli aile bireyleri, korkutan mesaj, kaçırıldığı şüphesi! 14 yaşındaki kayıp çocuğumuzla ilgili sıcak gelişme! İstanbul'da şüpheli kayıp! Eski kayınvalidesi ve kayınpederine gözaltı, evin bahçesinde arama çalışması, 150 bin liralık borç iddiası! Uğur Kahraman'ın kaybında hareketli saatler! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

11 Mayıs Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.