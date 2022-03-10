Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Mart Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mart 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kardeş 2 gelin, kurtulmak istenen kayınvalide... Akbulut ailesi ve gelinleri canlı yayında! Evladı için çırpınan bir anne, ailesi sırt dönen genç bir kadın, öfke ve gözyaşı... Cemile Özdemir’in kızı Özlem Kaplan stüdyoda! 71 yaşındaki Dursun Zehir’in şüpheli kaybı! Yakınlarının hayatı 5 aydır zehir oldu! Kaybolduktan 4 gün sonra alınan şüpheli telefon sinyali! 2 çocuk babası Dursun Zehir’e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mart 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kardeş 2 gelin, kurtulmak istenen kayınvalide... Akbulut ailesi ve gelinleri canlı yayında! Evladı için çırpınan bir anne, ailesi sırt dönen genç bir kadın, öfke ve gözyaşı... Cemile Özdemir'in kızı Özlem Kaplan stüdyoda! 71 yaşındaki Dursun Zehir'in şüpheli kaybı! Yakınlarının hayatı 5 aydır zehir oldu! Kaybolduktan 4 gün sonra alınan şüpheli telefon sinyali! 2 çocuk babası Dursun Zehir'e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Mart Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.