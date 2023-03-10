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Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Mart Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 10.03.2023 10:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mart 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; iki kardeş, bir cinayet, birden fazla ihanet, şüpheli araç hareketliliği... Burhan Karakuş neden öldürüldü? Hava almaya çıktı, erkek arkadaşına kaçtı! Zor durumdaki aileler, kararlı sevgililer... Kaçak sevgililerin aileleri canlı yayında! Yemeğini çayını hazırladı, yalnız yaşadığı evinden sırra kadem bastı! İddiaların odağındaki komşu, kuşkular ve soru işaretleri! 78 yaşındaki Döndü Boztepe’nin şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mart 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; iki kardeş, bir cinayet, birden fazla ihanet, şüpheli araç hareketliliği... Burhan Karakuş neden öldürüldü? Hava almaya çıktı, erkek arkadaşına kaçtı! Zor durumdaki aileler, kararlı sevgililer... Kaçak sevgililerin aileleri canlı yayında! Yemeğini çayını hazırladı, yalnız yaşadığı evinden sırra kadem bastı! İddiaların odağındaki komşu, kuşkular ve soru işaretleri! 78 yaşındaki Döndü Boztepe'nin şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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10 Mart Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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