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20.11.2019

Bir yıl içerisinde tanınmaz hale geldi! Müge Anlı'da Turgut Özyürek olayında flaş gelişme |Video - 20.11.2019

Kayıp Turgut Özyürek'e ne oldu? Daha önce 7 kez evlilik yapan Necla Hanım ile evlenen Özyürek'ten bir aydır haber alamayan ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuruda bulundu. Özyürek'in kız kardeşi abisinin bir yıl içerisinde tanınmayacak hale geldiğini ifade etti ve canlı yayında haykırdı "Ölü ya da diri abi neredesin, ne olur çık gel" sözleri stüdyoda duygu yüklü anların yaşanmasına neden oldu. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...

Kayıp Turgut Özyürek'e ne oldu? Daha önce 7 kez evlilik yapan Necla Hanım ile evlenen Özyürek'ten bir aydır haber alamayan ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuruda bulundu. Özyürek'in kız kardeşi abisinin bir yıl içerisinde tanınmayacak hale geldiğini ifade etti ve canlı yayında haykırdı "Ölü ya da diri abi neredesin, ne olur çık gel" sözleri stüdyoda duygu yüklü anların yaşanmasına neden oldu.

İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...

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