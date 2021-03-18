Kibar'ın kocası Ahmet ile ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Esra Erol’da programında 16 yıl önce esrarengiz bir şekilde öldürülen Ahmet Çakmaz olayı gündeme geldi. Halil İbrahim Bey'in 'eşim Kibar Ünüvar beni dolandırdı' diye başvurması ile birlikte olay gün yüzüne çıktı. Kibar Ünüvar dolandırıcı mı? Değil mi? diye tartışılırken ilk eşinin şüpheli ölümü 'katil mi' sorusuna gündeme getirdi. Esra Erol'un yayını ihbar kabul edildi. 16 yıl önce öldürülen Kibar'ın kocası Ahmet ile ilgili cinayet dosyası yeniden açıldı!