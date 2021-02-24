Havva Bayram, bir mektup bırakarak ortadan kaybolan eşi Yavuz Bayram’ı aramak için Esra Erol’da programına konuk olmuştu. Bayram hakkında ortaya çıkanlar Esra Erol’u çıldırttı. Bir apartmanda görevli olarak çalışan Yavuz Bayram’ın, burada yaşayan kadınlara sarkıntılık yaptığı ve Romen uyruklu kadın tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Eşi Havva Bayram’la yüzleşen adamın yaptığı açıklamalar ve eşi hakkındaki sözleri Esra Erol’u çileden çıkardı.