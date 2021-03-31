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Esra Erol'da küçük elti Hamide annesiyle buluştu - 31.03.2021

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Giriş: 31.03.2021 10:01
Güncelleme:31.03.2021 10:02
Atv’nin sevilen programı Esra Erol’da aranan eltilerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Eşlerini terk ederek yufkacı Muammer Ay’a kaçan Hamide Duran isimli eltiler, Esra Erol tarafından bulundu. Anne Emine Hanım’ın yayına katılarak gözyaşları içinde kızının dönmesini istemesinin ardından küçük elti Hamide Duran, canlı yayına bağlanarak evine döneceğini açıkladı. Hamide'nin geri dönme kararının ardından büyük eltinin annesi de yayına bağlanarak “Benim de kızımı bulun, benim kızımı da o adamın elinden kurtarın” dedi. Küçül elti ise “Gelmez, onlar birbirini seviyor.” açıklamasını yaptı.
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