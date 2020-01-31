Esra Erol'da Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız! - 31.01.2020

Esra Erol'da canlı yayını bırakıp giden Arif'in arkasından Hülya'nın hareketi milyonları çileden çıkaracak! Esra Erol'dan yardım isteyen Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 yaşından beri konuştuğu Arif'e kaçtığını öğrendi. Hülya Özsoy'a olan sevgisinden gözleri dolan Recep Özsoy her şeye rağmen eşinin eve dönmesini isterken Hülya, Arif Yörük ile kalmakta ısrarcı oldu. Esra Erol'da bugün olanlar tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Evine dönmesi için memleketten gelen Hülya'nın annesi Habibe Hanım, kızını bir türlü ikna edemedi. 31 Ocak Esra Erol'da canlı yayınında dün programdan sonra Hülya'nın annesi Habibe Hanım'a yaşattıkları izleyenleri şoke etti. İşte Esra Erol'da canlı yayınında bugün olan çarpıcı gelişmeler...