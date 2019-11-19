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19.11.2019

Esra Erol'da canlı yayınında ikinci yüzleşme! DNA testi yaptırmayı kabul etti... - 19.11.2019

Esra Erol'da canlı yayınında ikinci yüzleşme! ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında eşinin banyo yapmayıp koktuğunu söyleyerek boşanmak için Esra Erol'a başvuran kadının hikayesi izleyenleri hayretler içerisine düşürdü. 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi kadının eşini aldattığı ve ikinci çocuğunun biyolojik babasının koca olmadığı ortaya çıktı. İlk çocuğu için DNA testini kabul etmeyen Melahat B., oğlunun biyolojik babası hakkında da konuştu. İşte haberin detayları...
Esra Erol'da 19 Kasım Salı yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 19 Kasım Salı yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 18 Kasım Pazartesi yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 18 Kasım Pazartesi yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da canlı yayınında tüm gerçekler ortaya çıktı!
Esra Erol'da canlı yayınında tüm gerçekler ortaya çıktı!
Esra Erol'da 15 Kasım Cuma yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 15 Kasım Cuma yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 14 Kasım Perşembe yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 14 Kasım Perşembe yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 13 Kasım Çarşamba yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 13 Kasım Çarşamba yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 12 Kasım Salı yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 12 Kasım Salı yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 11 Kasım Pazartesi yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 11 Kasım Pazartesi yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 8 Kasım Cuma son bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 8 Kasım Cuma son bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 6 Kasım Çarşamba son bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 6 Kasım Çarşamba son bölüm tek parça izle
Esra Erol'da son dakika gelişmesi! DNA testinin sonucu açıklandı...
Esra Erol'da son dakika gelişmesi! DNA testinin sonucu açıklandı...
Esra Erol'da 5 Kasım Salı son bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 5 Kasım Salı son bölüm tek parça izle
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