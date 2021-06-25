Esra Erol'da 25 Haziran Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Haziran 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; bir anne evladına hasret! Aylardır evladının hasretiyle yanıp tutuştu, aylardır gözyaşı dinmedi! Türkiye her zaman Begül'ün yanında oldu. Aylar sonra Begül'den güzel haber...4 çocuklu 50 yaşındaki evli Feyzullah'la kaçtı! Ortalık karıştı! Yer yerinden oynadı! Nursel tehditle mi tutuluyor? Gerçekler ne? Anne-baba kızları Nursel ile stüdyoda yüzleşecek! 10 yıl önce kocası Ali ortadan kayboldu, o, çocukları ve kayınvalidesiyle dimdik ayakta durdu. Kayıp Ali'yi Esra Erol buldu. Karı-koca 10 yıl sonra karşı karşıyalar! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri... Esra Erol 25 Haziran Cuma tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Haziran 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; aylardır evladına hasret olan Begül'e Esra Erol'dan müjdeli haber! 29 yaşındaki kızları Nursel evli, 4 çocuklu 50 yaşındaki Fezullah ile kaçtı, ortalık karıştı! Çocukları ve yuvası için mücadele eden Fatma'nın yüzünü güldürecek haber! 'Eşim Uğur Lale'yi ailesi eski eşiyle evlendirmek istiyor, bizi sihirle ayırdılar' dedi, iddiaları şoke etti! Birgül kocası Uğur ile karşı karşıya gelecek! 20 yıllık eşi yakın akrabaları Sezer'e kaçtı! Eşini bulup boşanmak için Esra Erol'dan yardım istedi! 10 yıl önce işe gidiyorum diye evden çıktı, bir daha geri dönmedi! Ortadan kaybolan Ali Yücel'in sır dolu hikayesi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

25 Haziran Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

ESRA EROL'DA 25 HAZİRAN CUMA TEK PARÇA İZLE