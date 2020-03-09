Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 14 Şubat günü ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Zeliha Çalışkan nerede? Bütün düğümü çözecek olan o telefon hattı kimin üstüne kayıtlı? Hacı karısı Müzeyyeni ikna edebildi mi? Hacı’nın annesinin tepkisi ne olacak? 14 Şubat günü ortadan kaybolmadan önce Zeliha’nın eve bıraktığı mektupta neler yazıyordu? Zeliha’nın hedefinde kim vardı? Büyük kaçışın sır perdesi aralanıyor! Gonca 2 buçuk yaşındaki evladına kavuşabilecek mi? Büyük kavgada son perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 14 Şubat günü ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Zeliha Çalışkan nerede? Bütün düğümü çözecek olan o telefon hattı kimin üstüne kayıtlı? Hacı karısı Müzeyyeni ikna edebildi mi? Hacı'nın annesinin tepkisi ne olacak? 14 Şubat günü ortadan kaybolmadan önce Zeliha'nın eve bıraktığı mektupta neler yazıyordu? Zeliha'nın hedefinde kim vardı? Büyük kaçışın sır perdesi aralanıyor! Gonca 2 buçuk yaşındaki evladına kavuşabilecek mi? Büyük kavgada son perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle... ESRA EROL 9 MART PAZARTESİ TEK PARÇA 9 Mart Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.