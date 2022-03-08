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Esra Erol 8 Mart Salı canlı yayın izle

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Giriş: 08.03.2022 16:38
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Mart 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 19 yaşındaki Emre’nin büyük pişmanlığı! Türkiye onları konuşuyor! Ramazan ve Ceylan bebeklerinin cinsiyeti öğrenecek! 24 saat önce evlenmek istiyoruz dediler, bugün yaptıklarıyla herkesi şoke edecekler! Emine ve Batuhan’ın kararı Sebahat Hanım’ı çileden çıkardı! 5 yıldır kayıp olan babasını sosyal medyada buldu, babasının fenomen olmak istediğini öğrenince hayatının şokunu yaşadı! Bugün hesaplaşma vakti! Funda babasıyla, Fatma Hanım kocasıyla ilk kez karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Mart 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 19 yaşındaki Emre'nin büyük pişmanlığı! Türkiye onları konuşuyor! Ramazan ve Ceylan bebeklerinin cinsiyeti öğrenecek! 24 saat önce evlenmek istiyoruz dediler, bugün yaptıklarıyla herkesi şoke edecekler! Emine ve Batuhan'ın kararı Sebahat Hanım'ı çileden çıkardı! 5 yıldır kayıp olan babasını sosyal medyada buldu, babasının fenomen olmak istediğini öğrenince hayatının şokunu yaşadı! Bugün hesaplaşma vakti! Funda babasıyla, Fatma Hanım kocasıyla ilk kez karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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8 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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