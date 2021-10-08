08 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 8 Ekim Cuma canlı yayın izle

Esra Erol 8 Ekim Cuma canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2021 16:47
Güncelleme:08.10.2021 16:48
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Ekim 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; dün gece neler yaşandı? Kübra bebeğine kavuşabildi mi? Neden ikiz bebekler senden değil dedi? Yanına kaçtığı iddia edilen Aziz nerede? İki kayınvalide arasındaki sorun ne? Şaduman hesap sormaya, meydan okumaya geliyor! Kocası İbrahim başka kadına kaçtı, Durkadın’a kuma olmasını teklif etti! Durkadın ve kocası İbrahim arasında büyük yüzleşme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Ekim 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; dün gece neler yaşandı? Kübra bebeğine kavuşabildi mi? Neden ikiz bebekler senden değil dedi? Yanına kaçtığı iddia edilen Aziz nerede? İki kayınvalide arasındaki sorun ne? Şaduman hesap sormaya, meydan okumaya geliyor! Kocası İbrahim başka kadına kaçtı, Durkadın'a kuma olmasını teklif etti! Durkadın ve kocası İbrahim arasında büyük yüzleşme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

8 Ekim Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 8 Ekim Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol 8 Ekim Cuma
Yayın ihbar kabul edildi! Canlı yayında gözaltına alındı
Yayın ihbar kabul edildi! Canlı yayında gözaltına alındı
Esra Erol 7 Ekim tekrar yayın izle
Esra Erol 7 Ekim tekrar yayın izle
Esra Erol 6 Ekim Çarşamba yayın izle
Esra Erol 6 Ekim Çarşamba yayın izle
Esra Erol 5 Ekim Salı tek parça izle
Esra Erol 5 Ekim Salı tek parça izle
Esra Erol 4 Ekim Pazartesi yayın izle
Esra Erol 4 Ekim Pazartesi yayın izle
Karı-koca canlı yayında karşı karşıya geldi
Karı-koca canlı yayında karşı karşıya geldi
Esra Erol 30 Eylül Perşembe tek parça izle
Esra Erol 30 Eylül Perşembe tek parça izle
CANLI İZLE: Esra Erol 29 Eylül Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 29 Eylül Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 28 Eylül Salı
CANLI İZLE: Esra Erol 28 Eylül Salı
Esra Erol 27 Eylül Pazartesi
Esra Erol 27 Eylül Pazartesi
Esra Erol 24 Eylül Cuma tek parça izle
Esra Erol 24 Eylül Cuma tek parça izle
Daha Fazla Video Göster