Esra Erol 8 Ekim Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Ekim 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; dün gece neler yaşandı? Kübra bebeğine kavuşabildi mi? Neden ikiz bebekler senden değil dedi? Yanına kaçtığı iddia edilen Aziz nerede? İki kayınvalide arasındaki sorun ne? Şaduman hesap sormaya, meydan okumaya geliyor! Kocası İbrahim başka kadına kaçtı, Durkadın’a kuma olmasını teklif etti! Durkadın ve kocası İbrahim arasında büyük yüzleşme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Ekim 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; dün gece neler yaşandı? Kübra bebeğine kavuşabildi mi? Neden ikiz bebekler senden değil dedi? Yanına kaçtığı iddia edilen Aziz nerede? İki kayınvalide arasındaki sorun ne? Şaduman hesap sormaya, meydan okumaya geliyor! Kocası İbrahim başka kadına kaçtı, Durkadın'a kuma olmasını teklif etti! Durkadın ve kocası İbrahim arasında büyük yüzleşme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Ekim Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.