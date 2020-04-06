Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Nisan 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; sonu hayal kırıklığıyla biten 25 yıllık bir yuva! Emel Hanımın kocası Haydar ile ilgili herkesi şoke edecek kararı! 17 yaşındaki kızı Esengül 17 Mart’ta, 15 yaşındaki kızı İrem ise 24 Mart’ta ortadan kayboldu! Hiçbir haber alınamayan iki kız kardeş nerede? Murat’ın 20 yıllık eşi Filiz Kaya kızlarını da alarak Sinan Zengin’e kaçtı! Edirne’de yaşayan Merve Şahin, 13 Kasım sabahı ortadan kayboldu! Kardeşi Tolga’nın Merve ile ilgili herkesi şoke edecek büyük şüphesi! 9 yıllık karısı Yeter 1 yaşındaki kızını da alarak evden giden Uğur’un büyük isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Nisan 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; sonu hayal kırıklığıyla biten 25 yıllık bir yuva! Emel Hanımın kocası Haydar ile ilgili herkesi şoke edecek kararı! 17 yaşındaki kızı Esengül 17 Mart'ta, 15 yaşındaki kızı İrem ise 24 Mart'ta ortadan kayboldu! Hiçbir haber alınamayan iki kız kardeş nerede? Murat'ın 20 yıllık eşi Filiz Kaya kızlarını da alarak Sinan Zengin'e kaçtı! Edirne'de yaşayan Merve Şahin, 13 Kasım sabahı ortadan kayboldu! Kardeşi Tolga'nın Merve ile ilgili herkesi şoke edecek büyük şüphesi! 9 yıllık karısı Yeter 1 yaşındaki kızını da alarak evden giden Uğur'un büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 6 NİSAN PAZARTESİ CANLI YAYIN

6 Nisan Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.