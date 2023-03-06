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Esra Erol 6 Mart Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 06.03.2023 16:51
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Mart 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Nurcan ve kardeşi Tülin’i izledi! Tülin’in herkesi şoke edecek kararı ne? Uğruna evden vazgeçtiği Mehmet Ali çekip gitti, Arzu hayatının şokunu canlı yayında yaşadı! Arzu kocası İbrahim ile bir kez daha karşı karşıya gelecek! Şimdi ne yapacak? Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç! Zeynep ve Hasan yeni evlerinin kapısından ilk kez girecekler! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Mart 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Nurcan ve kardeşi Tülin'i izledi! Tülin'in herkesi şoke edecek kararı ne? Uğruna evden vazgeçtiği Mehmet Ali çekip gitti, Arzu hayatının şokunu canlı yayında yaşadı! Arzu kocası İbrahim ile bir kez daha karşı karşıya gelecek! Şimdi ne yapacak? Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç! Zeynep ve Hasan yeni evlerinin kapısından ilk kez girecekler! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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6 Mart Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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