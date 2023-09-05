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Esra Erol 5 Eylül Salı canlı yayın izle

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Giriş: 05.09.2023 16:31
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Eylül 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; 16 yaşındaki İsa bulundu ama sular durulmadı! Diğer iki kayınbiraderinin de şüpheli ölümünden Besime sorumlu tutuldu! Peki İsmail ve Musa kardeşler neden öldü? Bu ölümlerin yenge Besime ile ne ilgisi var? Besime her şeyi tek tek anlatacak, ortalık çok karışacak! Çöp atmak için çıktı, genç sevgilisi Üstün’e kaçtı! Günlerdir her yerde eşi Aynur’u arayan Kemal Bey isyan etti! Aynur Hanım canlı yayında olacak, yer yerinden oynayacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Eylül 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; 16 yaşındaki İsa bulundu ama sular durulmadı! Diğer iki kayınbiraderinin de şüpheli ölümünden Besime sorumlu tutuldu! Peki İsmail ve Musa kardeşler neden öldü? Bu ölümlerin yenge Besime ile ne ilgisi var? Besime her şeyi tek tek anlatacak, ortalık çok karışacak! Çöp atmak için çıktı, genç sevgilisi Üstün'e kaçtı! Günlerdir her yerde eşi Aynur'u arayan Kemal Bey isyan etti! Aynur Hanım canlı yayında olacak, yer yerinden oynayacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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5 Eylül Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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