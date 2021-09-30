Esra Erol 30 Eylül Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hanife ve eşi arasında hesaplaşma vakti! Kocası Ramazan çocuklarının bakıcısı diye tanıştırdığı Betül’le kaçtı, Kübra isyan etti! Kübra için yüzleşme vakti! 18 yaşındaki Sedanur ortadan kayboldu! Babası Güven kayıp kızı yüzünden annesini, babasını, ailedeki herkesi suçladı! “Karım dolandıracağımız adama kaçtı” diyen Ersin’in büyük itirafı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hanife ve eşi arasında hesaplaşma vakti! Kocası Ramazan çocuklarının bakıcısı diye tanıştırdığı Betül'le kaçtı, Kübra isyan etti! Kübra için yüzleşme vakti! 18 yaşındaki Sedanur ortadan kayboldu! Babası Güven kayıp kızı yüzünden annesini, babasını, ailedeki herkesi suçladı! "Karım dolandıracağımız adama kaçtı" diyen Ersin'in büyük itirafı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

30 Eylül Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.