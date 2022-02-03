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Esra Erol 3 Şubat Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 03.02.2022 16:38
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Zeynep ailesiyle barışacak mı? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Kocası Ahmet Elif’e kaçtı, bir de üstüne kuma olmasını istediler! Müzeyyen ve kocası arasında büyük yüzleşme! 20 Ocak’ta ortadan kaybolan Bedia nerede? Başına bir şey mi geldi? Kayıp Bedia ile ilgili son dakika gelişmesi! Kayıp Emine’yi Esra Erol buldu! O konuşacak yer yerinden oynayacak! Bilgin’in günlerdir hiçbir haber alınamayan eşi Emine’den şoke edecek iddialar! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Zeynep ailesiyle barışacak mı? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Kocası Ahmet Elif'e kaçtı, bir de üstüne kuma olmasını istediler! Müzeyyen ve kocası arasında büyük yüzleşme! 20 Ocak'ta ortadan kaybolan Bedia nerede? Başına bir şey mi geldi? Kayıp Bedia ile ilgili son dakika gelişmesi! Kayıp Emine'yi Esra Erol buldu! O konuşacak yer yerinden oynayacak! Bilgin'in günlerdir hiçbir haber alınamayan eşi Emine'den şoke edecek iddialar! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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3 Şubat Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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