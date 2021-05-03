Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Nur Veda Emrah Yaman tarafından zorla mı tutuluyor? Nur Ahmet’le nede barışmak istemiyor? ‘Kocam eve dönsün’ diyen Saniye Hanım’ın isyanı! Şeref’in karısı Nazlı ile ilgili büyük şüphesi! Kocası Mehmet’in kabul etmediği çocukları için DNA testi isteyen Berna canlı yayında! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Nur Veda Emrah Yaman tarafından zorla mı tutuluyor? Nur Ahmet'le nede barışmak istemiyor? 'Kocam eve dönsün' diyen Saniye Hanım'ın isyanı! Şeref'in karısı Nazlı ile ilgili büyük şüphesi! Kocası Mehmet'in kabul etmediği çocukları için DNA testi isteyen Berna canlı yayında! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Mayıs Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.