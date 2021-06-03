Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Haziran 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; ‘kayınvalidemin baskısıyla kocam başkasıyla nişanlandı’ dedi, ortalık karıştı! Hülya ve kocası Mehmet arasında büyük hesaplaşma! Fatma’nın boşanmak için şartı ne? Suat bu talep karşısında ne yapacak? Bebeğin babası kim? Uğur Karataş ile bağlantısı ne? Kamuran tüm gerçekleri itiraf edecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Haziran 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 'kayınvalidemin baskısıyla kocam başkasıyla nişanlandı' dedi, ortalık karıştı! Hülya ve kocası Mehmet arasında büyük hesaplaşma! Fatma'nın boşanmak için şartı ne? Suat bu talep karşısında ne yapacak? Bebeğin babası kim? Uğur Karataş ile bağlantısı ne? Kamuran tüm gerçekleri itiraf edecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Haziran Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.