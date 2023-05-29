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Esra Erol 29 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 29.05.2023 16:36
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (29 Mayıs 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Suzan’ın bugüne kadar hiç görmediği annesi Yıldız ile ilgili büyük gelişme! 1 hafta aynı evde yaşadı, başına gelmeyen kalmadı! Ramazan Bey hesap sorudu, meydan okudu! Büyük yüzleşme kaldığı yerden devam edecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Mayıs 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Suzan'ın bugüne kadar hiç görmediği annesi Yıldız ile ilgili büyük gelişme! 1 hafta aynı evde yaşadı, başına gelmeyen kalmadı! Ramazan Bey hesap sorudu, meydan okudu! Büyük yüzleşme kaldığı yerden devam edecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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29 Mayıs Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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